Jalapeños rellenos y envueltos Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 30 Chiles jalapeños frescos rellenos de queso crema y salchichas cocteleras, envueltos en tocino y barnizados con salsa bbq. Si lo deseas puedes omitir la salsa bbq sin sacrificar el resultado. Ingredientes 30 chiles jalapeños frescos

1 paquete (227 gramos) de queso crema, suavizado

30 salchichas cocteleras

1/2 kilo de tocino en rebanadas delgadas y cortadas a la mitad

60 palillos de dientes

1/2 taza de salsa bbq Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175° centígrados (350° F). 2. Corta los jalapeños a la mitad, a lo largo, rellénalos con queso crema y coloca encima 1 salchicha. Enrolla cada mitad con un trozo de tocino y asegúralos con un palillo. Acomoda los chiles sobre una charola para hornear y barnízalos con la salsa barbeque. 3. Hornea hasta que el tocino esté crujiente, alrededor de 30 minutos.

