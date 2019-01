Sopa de queso panela Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 50 Min Porciones 8 Una receta originaria de Sonora. La sopa se prepara con chilacas, papas y queso panela o de canasta. Un toque de machaca y chiltepín hacen de este platillo una verdadera delicia mexicana. Ingredientes 1 kilo de chilacas (ver nota)

1 kilo de papas, peladas y cortadas en tiritas

Sal y pimienta, al gusto

3 cucharadas de aceite

1 cebolla, finamente picada 1/2 kilo de jitomate, finamente picado

Consomé de pollo granulado

1/2 kilo de queso panela o canasta, picada en cubos de 3 centímetros

Julianas de tortilla fritas

1. Asa las chies directamente sobre la flama hasta que su piel se haya quemado, luego colócalos en una bolsa de plástico y envuelve la bolsa con una servilleta húmeda. Déjalos reposar hasta que se enfríen para que puedas pelarlos con mayor facilidad. 2. Mientras, coloca las papas en una olla grande, cúbrelas con agua y agrega sal; ponlas sobre la estufa y deja que hiervan a fuego medio. 3. Aparte, calienta 1 cucharada de aceite en un sartén grande y sofríe la cebolla hasta que se vea transparente; agrégala a la olla con las papas. 4. Pela las chilacas, desvénalas y córtalas en rajas. Agrega otra cucharada de aceite en el mismo sartén y saltea las rajas durante unos minutos, luego incorpóralas a la olla con las papas. Añade otra cucharada de aceite en el mismo sartén y sofríe el jitomate hasta que cambie de color; agrégalo a la olla con las papas. 5. Sazona la sopa al gusto con consomé de pollo y pimienta, y cocina hasta que las papas estén suaves. Por último, agrega la panela y retira la sopa del fuego. 6. Sirve inmediatamente en platos pozoleros con julianas de tortilla y 1 puñito de machaca. Si lo deseas, agrega un poco de chiltepín para darle un toque picante.

