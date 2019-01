Pay de avellanas con mermelada de frambuesa Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 8 Esta es una receta de familia de un delicioso pay o tarta de avellanas con mermelada de frambuesa. Fácil y rápido de preparar para una tarde de café. Ingredientes 200 gramos de avellanas, tostadas

250 gramos de harina

1/2 cucharada de canela en polvo

1/2 cucharadita de clavo en polvo

5 gramos de levadura en polvo

1/2 taza de agua tibia 1 limón, su jugo y ralladura

150 gramos de mantequilla

150 gramos de azúcar

250 gramos mermelada de frambuesa (de preferencia hecha en casa)

1/2 cucharada de miel de abeja

1. Muele 150 gramos de avellanas, hasta pulverizarlas, en un procesador de alimentos o licuadora. Mézclalas con la harina, canela y clavo. 2. Disuelve la levadura en 1/2 taza de agua tibia e incorpórala a los polvos, luego añade el jugo y ralladura de limón y mezcla hasta obtener una pasta homogénea. 3. Aparte, bate la mantequilla junto con el azúcar hasta acremar. Agrégala a la mezcla anterior y revuelve con una espátula procurando desbaratar todos los grumos. Deja reposar durante 30 minutos para que la masa se levante, luego amásala hasta tener una masa firme y manejable. 4. Precalienta el horno a 200º centígrados (400º F). 5. Forra un molde para pay con tres cuartas partes de la masa y grega encima la mermelada de frambuesa. 6. Mete la masa restante dentro una manga con duya de punta gruesa y forma un diseño de rejas sobre el pay como se muestra en la foto. 7. Sella las orillas de pay doblando con tus dedos el exceso de masa en las orillas del molde y formando un anillo alrededor del mismo. 8. Pica las avellanas restantes y mézclalas con la miel y 1 1/2 cucharadas de agua. Coloca la mezcla alrededor del pay, sobre el anillo. 9. Hornea durante 20 minutos o hasta que se haya dorado. Permite que se enfríe antes de servir. ¡Y a disfrutar!

