Hot cakes inflados con manzana Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Estos hot cakes son fáciles de preparar porque se hornean en lugar de cocinarse en la estufa. Son dulces y esponjusos. ¡Un desayuno delicioso! Ingredientes 1/2 taza de harina de trigo

1/8 cucharadita de sal

2 huevos

1/2 taza de leche

1 cucharada de mantequilla o margarina, derretida

1 manzana verde, pelada y picada

1/2 taza de mermelada de manzana

Mezcla la harina y la sal en un tazón. Agrega los huevos, leche y mantequilla. Vierte dentro de un molde cuadrado de 20 centímetros, engrasado, y hornea a 200° centígrados entre 20 y 25 minutos o hasta que se haya dorado ligeramente. Mientras, mezcla la manzana picada, mermelada de manzana y canela en una cacerola chica. Cocina, moviendo constantemente, hasta que la mermelada se haya disuelto. 2. Corta el hot cake en cuatro porciones iguales y coloca dos porciones en cada plato. Agrega encima la mezcla de manzana.

