Salami de chocolate Tiempo Total 8 H 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 18 Una mezcla de galletas Marías, cocoa, almendras y leche condensada en forma de salami. Este postre es muy fácil de preparar y no necesita hornearse. ¡Se llama salami porque parece salami! Ingredientes 1/2 taza de uva pasa

1/4 taza de cognac

2 paquetes (170 gramos cada uno) de galletas Marías, desmoronadas

1 taza de almendras enteras, sin cáscara

2 tazas de cocoa

1 1/2 tazas de mantequilla derretida

1 lata (397 gramos) de leche condensada

Remoja las uvas pasas en el cognac durante 10 minutos. Mezcla las galletas Marías, almendras y cocoa en un tazón grande. Agrega las pasas con todo y cogac, mantequilla y leche condensaeda. Mezcla bien con tus manos hasta formar una masa firme, oscura y húmeda. 2. Coloca dos capas de plástico adherente sobre una superficie plana y coloca un tercio de la masa en el centro de éste. Forma un rollo de entre 5 y 7 centímetros de diámetro. Coloca el rollo en un extremo del plástico y enróllalo en forma apretada. Tuerce los extremos del plástico, como si se tratara de la envoltura de un dulce. Repite el procedimiento con el resto de la masa y refrigera durante toda la noche. 3. Utiliza un cedazo fino para espolvorear los rollos con azúcar glass justo antes de servir. Si lo prefieres, puedes espolvorear el azúcar glass en una toalla de cocina y enrollar en rollo en ella. Rebana con un cuchillo filoso y sirve.

