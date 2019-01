Ojos espantosos de Halloween Tiempo Total 3 H 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 30 Crema de cacahuate cubierta con chocolate blanco y con un escalofriante diseño de Halloween. ¡Para sacarle un susto al mismo diablo! Ingredientes 1 1/2 tazas de crema de cacahuate

1/2 tazas de mantequilla, suavizada

2 1/2 tazas de azúcar glass, cernida

1 cucharada de extracto de vainilla

350 gramos de chocolate blanco, picado 2 cucharadas de manteca vegetal

2 gotas de colorante vegetal azul

1/2 taza de chispas de chocolate

Agrega unas gotas de colorante azul en el chocolate derretido restante y mezcla bien. Dibuja un "iris" azul en los ojos fríos y presiona una chispa de chocolate en el centro de cada uno formando una "pupila". Para un efecto espeluznante, mete un palillo de dientes dentro del colorante rojo y traza líneas distorsionadas en el ojo.

