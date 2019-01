Hot cakes con chispas de chocolate Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Haz de tu desayuno de fin de semana uno dulcemente especial con estos hot cakes de chispas de chocolate y jocoque. Ingredientes 2 tazas de harina

2 cucharaditas de azúcar

2 cucharadas de polvo para hornear

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/4 cucharadita de sal 2 huevos, ligeramente batidos

2 tazas de jocoque

1/4 taza de aceite vegetal

1 taza de chispas de chocolate semiamargo Cómo hacerlo 1. Mezcla los primeros cinco ingredientes en un tazón. Aparte, mezcla los huevos, jocoque y aceite; incorpora al tazón con los polvos y bate hasta tener una mezcla homogénea. Vierte la masa, de 1/4 de taza a la vez, en un comal engrasado y caliente. 2. Espolvorea 2 cucharaditas de chispas de chocolate sobre cada hotcake. Voltea los hotcakes cuando se hayan formado burbujas en la superficie; cocina hasta que el secundo lado esté ligeramente dorado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.