Blanca Navidad Tiempo Total 2 H 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 24 Un dulce de origen australiano muy popular durante la época navideña. Se trata de una mezcla de arroz inflado con coco y fruta seca. Ingredientes 1 taza de leche en polvo

1 taza de arroz inflado

1 taza de azúcar glass

1/2 taza de coco seco rallado

1 taza de fruta seca mixta

250 gramos de aceite de coco, derretido y a temperatura ambiente

1. Mezcla todos los ingredientes secos, luego agrega el aceite de coco derretido y la vainilla. Revuelve bien. 2. Vierte dentro de un molde para hornear cuadrado, cubierto con papel papel para hornear, y presiona la mezcla de forma que quede compacta y pareja. 3. Refrigera hasta que esté firme, aproximadamente 2 horas. 4. Corta en cuadros y sirve.

