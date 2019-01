Dulce de crema y azúcar Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 25 Este dulce, "sucre a la creme", es originario de Quebec, provincia de Canadá y es muy fácil de preparar en el horno de microondas. Se consume especialmente durante la época de Navidad. Ingredientes 1 taza de azúcar blanca

1 taza de azúcar morena

Mezcla el azúcar blanca, azúcar morena y crema en un tazón de vidrio. Cocina a la temperatura más alta del horno de microondas durante 10 minutos, moviendo 2 veces. Deja reposar por 5 minutos. Vierte dentro de un refractario engrasado y refrigera durante 1 hora o hasta que se haya endurecido. Corta en cuadros.

