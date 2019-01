Chocolate blanco con menta Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 2 H 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 64 Una deliciosa mezcla de chocolate blanco con caramelo de menta. Esta receta es bastante sencilla y el dulce es bastante colorido. Ingredientes 570 gramos de chocolate blanco, picado

1 lata (397 gramos) de leche condensada

1/2 cucharadita de extracto de menta

1 1/2 tazas de caramelo de menta, triturado

1. Forra con papel aluminio un molde para hornear de 20×20 centímetros y engrasa el aluminio. 2. Coloca el chocolate y la leche condensada en una cacerola a fuego medio. Cocina, moviendo frecuentemente, hasta que el chocolate esté casi derretido; retira del fuego y sigue moviendo hasta tener una mezcla homogénea. Cuando el chocolate se haya derretido completamente, incorpora el extracto de menta, colorante vegetal y caramelo de menta. Revuelve bien. 3. Vierte la mezcla uniformemente dentro del molde. Enfría el dulce dentro del refrigerador durante 2 horas y córtalo en cuadros.

