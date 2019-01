Ensalada verde con lomo salteado Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 2 Las ensaladas no son sólo para la dieta, ¡también podemos hacerlas deliciosas! Prueba esta receta de ensalada verde con lomo salteado en una vinagreta de mostaza. Ingredientes 2 papas medianas, peladas y en cubos

1 cucharadita de aceite de oliva

Sal y pimienta, al gusto

2 trozos de lomo, en tiras

8 cubos de queso parmesano

4 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharaditas de mostaza 1/2 cucharadita de salsa de soya

1/2 cucharadita de jugo de limón o vinagre balsámico

1 /2 lechuga italiana, lavada, desinfectada y escurrida

50 gramos de espinacas frescas, sin tallos

50 gramos de arúgula, sin tallos

Acelga al gusto, finamente picada

Precalienta el horno a 200° centígrados (400° F). Coloca las papas en un molde para hornear, rocíalas con 1 cucharadita de aceite de oliva y espolvoréalas con sal y pimienta. Hornéalas hasta que queden suaves. 2. Mientras, calienta un sartén antiadherente a fuego alto y saltea el lomo hasta alcanzar el término deseado. 3. Mezcla en un recipiente 4 cucharadas de aceite de oliva, mostaza, jugo de limón o vinagre balsámico, salsa de soya, sal y pimienta. Bate bien hasta formar una emulsión. 4. Mezcla las hojas verdes y divídelas en dos platos, agrega en el centro los jitomates y las tiras de lomo salteado. Añade queso y papas horneadas; baña con la vinagreta.

