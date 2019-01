Fantasmas de malvavisco Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 35 Min Porciones 12 Los malvaviscos se sumergen en una mezcla de chocolate blanco con crema y luego se les agregan ojos de gel para decorar o betún de chocolate. Ingredientes 200 gramos de chocolate blanco

Crema para batir, la necesaria

1 paquete de malvaviscos de tamaño regular

1 tubo de gel para decorar de color oscuro (o betún de chocolate) Cómo hacerlo 1. Coloca el chocolate en un recipiente y caliéntalo en el microondas durante 30 segundos, retira y mueve hasta que se haya derretido por completo. 2. Agrega suficiente crema para obtener una consistencia un poco ligera, pero no muy aguada. 3. Sumerge los malvaviscos en la mezcla de chocolate. Déjalos que escurran un poco para que se vean como fantasmas. 4. Agrega los elementos de la cara con el gel para decorar.

