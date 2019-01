Arañas de chocolate Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Las galleta de chocolate son el cuerpo de estas "arañas" mientras que el dulce de regaliz se convierte en las piernas y las lunetas de chocolate en los ojos. Ingredientes 1 paquete de orozuz o dulce de regaliz negro (Twizzlers)

1 paquete de 12 galletas de chocolate Oreo®

1 cucharada de betún de chocolate

24 lunetas de chocolate Cómo hacerlo 1. Corta los dulces de regaliz del tamaño de la pierna de araña en proporción al tamaño de la galleta. 2. Toma una galleta y agrega las 8 piernas de dulce de regaliz. 3. Utiliza el betún de chocolate para pegar las lunetas de chocolate (“ojos”) . Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.