Sombreros de bruja con chocolate Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Un postre de Halloween (o Harry Potter) que es fácil de preparar. El pudín de chocolate hace que el cono de nieve se suvice quedando delicioso. Ingredientes 60 gramos de chocolate, derretido en el microondas

6 conos de nieve

1 paquete de pudín de chocolate instantáneo

6 galletas de chocolate, redondas y grandes

1. Prepara los conos de nieve pintándolos con el chocolate caliente. 2. Prepara el pudín instantáneo de acuerdo a las instrucciones de la caja. Cuando empiece a cuajarse, rellena los conos de nieve con éste. 3. Coloca los conos de nieve boca abajo sobre las galletas de chocolate para crear los sombreros de bruja. 4. Decora con lunetas de chocolate alrededor de la base del cono y sirve.

