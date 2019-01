Espagueti con ratas de albóndiga Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 ¿Cómo hacer que la cena sea divertida para los niños? ¡Con albóndigas en forma de ratas y un espagueti con verduras! Ingredientes Albóndigas 1 cucharada de aceite

1/2 kilo de carne molida de res

1 cebolla grande, picada

2 calabacitas, picadas

1 pimiento morrón, picado

6 champiñones grandes, rebanados

1 frasco de salsa de jitomate para pasta

2 huevos

Hierbas mixtas (opcional) Para servir 250 gramos de espagueti

1/4 taza de chícharos de lata, escurridos

1 zanahoria, rebanada

1. Calienta el aceite en una cacerola mediana a fuego medio, agrega 1/2 kilo de carne molida de res y cocina, moviendo constantemente, hasta que haya perdido su color rojo. 2. Añade la cebolla y cocina, sin dejar de mover, hasta que se haya suavizado. 3. Incorpora la calabacita, pimiento y champiñones; sigue moviendo. Vierte sobre la mezcla la salsa para pasta y deja que hierva a fuego suave mientras preparas las albóndigas. Salsa: 5. Mezcla 1/2 kilo de carne molida con los huevos y las hierbas. 6. Forma albóndigas en forma de rata y colócalas sobre una charola para hornear engrasada. Hornea a 180° centígrados. El tiempo de cocción varía dependiendo del tamaño de las "ratas", empieza a revisarlas después de los primeros 15 minutos. Albóndigas: 8. Cocina el espagueti al dente de acuerdo a las intrucciones del paquete y escurre bien. Calienta los chícharos y las zanahorias en el horno de microondas. 9. Coloca una cama de espagueti cocido sobre cada plato y agrega la salsa. Acomoda encima las "ratas", poniéndoles sus ojos de chícharo y orejas de zanahoria como muestra la foto. Espolvorea con queso. Para servir:

