Araña de cereza Tiempo Total 1 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 1 Min Porciones 2 Una bebida sin alcohol dulce y deliciosa. Puedes sustituir el jarabe de frambuesa por jarabe de fresa o granadina. Ingredientes 4 cerezas

4 moras azules

2 cucharadas de jarabe de frambuesa

2 tazas de limonada

Saca 2 vasos de vidrio y coloca en cada uno 2 cerezas y 2 moras azules. Agrega una cucharada de jarabe de frambuesa en cada uno y vierte con cuidado 1 taza de limonada. Agrega al final 1 bola de helado.

