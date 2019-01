Pastel de camote Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 15 Este pastel se prepara con camotes cocidos y machacados. Es muy bueno por sí solo, en realidad no necesita betún. Ingredientes 1 3/4 tazas de azúcar blanca

3/4 taza de aceite vegetal

3 huevos

1 cucharadita de extracto de vainilla

2 tazas de puré de camote amarillo

2 tazas de harina de trigo 1 cucharada de polvo para hornear

2 cucharaditas de bicarbonato

1/4 cucharadita de sal

2 cucharaditas de canela en polvo

Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175° centígrados (350° F). Engrasa y enharina un molde para hornear de 23×33 centímetros. 2. Mezcla el azúcar y el aceite vegetal en un tazón grande hasta que el azúcar se haya disuelto. Incorpora los huevos uno por uno, sin dejar de batir, luego agrega el puré de camote. Mezcla aparte la harina, polvo para hornear, bicarbonato, sal y canela; agrega al tazón con el camote, 1 taza a la vez, alternando con la cerveza. Mezcla sólo hasta incorporar. Vierte la pasta dentro del molde engrasado. 3. Hornea durante 35 minutos o hasta que al insertar un cuchillo en el centro éste salga limpio. Deja enfriar por completo antes de embetunar o servir.

