Pepitas con canela y azúcar Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Una receta diferente a las demás. Las semillas de calabaza se tuestan en el horno espolvoreadas con azúcar y canela. Ingredientes 4 tazas de semillas de calabaza, enjuagadas y secas

1/2 taza de margarina derretida

2 cucharadas de azúcar morena

1 cucharadita de canela en polvo

1/4 cucharadita de sal

Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175° centígrados. 2. Mezcla las semillas de calabaza, margarina, azúcar morena, canela y sal en un tazón; revuelve para cubrir las pepitas completamente. Coloca las pepitas en una charola para hornear, procurando no encimarlas. 3. Hornea durante 5 minutos; mueve y regresa al horno por 15 minutos más. Retira del horno y espolvoréalas con 2 cucharadas de azúcar, mueve para cubrirlas completamente. Regresa al horno y hornea durante 15 minutos más antes de sacarlas de nuevo para espolvorearlas con el resto del azúcar. Hornea durante 15 minutos más. Permite que se enfríen antes de servir. Almacénalas en un recipiente hermético.

