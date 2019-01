Caramelo para manzanas Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 12 Una receta para impresionar. Este caramelo para manzanas también puede utilizarse para cubrir cualquier otra fruta. Ingredientes 1 1/2 tazas de azúcar blanca

1 taza de jarabe de maíz

1 cucharadita de sal

2 tazas de crema para batir

1/2 taza de mantequilla a temperatura ambiente

1. Mezcla el azúcar, jarabe de maíz y sal en una cacerola de hierro. Deja que hierva y alcance una temperatura entre los 112 y 116 grados centígrados. 2. Incorpora la mantequilla y la crema con mucho cuidado y sin dejar de mover (la mezcla va a burbujear). Retira del fuego y agrega la vainilla. Deja que se enfríe un poco antes de sumergir las manzanas u otra fruta.

