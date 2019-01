Calabaza en vinagre Tiempo Total 8 H 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 32 La calabaza picada reposa durante toda la noche en una mezcla de vinagre, azúcar y especias. Agrega 1 taza de agua al vinagre para darle un sabor menos fuerte. Ingredientes 900 gramos de pulpa de calabaza, picada

5 tazas de azúcar blanca

5 tazas de vinagre blanco

4 varas de canela

Cómo hacerlo 1. Coloca la calabaza en un tazón grande y hondo. 2. Coloca el azúcar, vinagre, canela y clavos en una cacerola grande. Hierve durante 5 minutos. Vierte el líquido caliente sobre calabaza en el tazón. Cubre y deja reposar durante 8 horas o toda la noche. 3. Cuela el líquido sobre una cacerola grande. Retira la canela y los clavos, dejando solo unos para decorar. Coloca la calabaza dentro de la cacerola y deja que hierva. Hierve durante 5 minutos o hasta que la calabaza se vea transparente. Deja enfriar. Vierte dentro de frascos esterilizados, tapa y refrigera.

