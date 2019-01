Ponche verde Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 20 Un ponche color verde que sabe delicioso. Prepáralo para una ocasión especial en la que sea necesario el verde. Ingredientes 2 paquetes (80 gramos cada uno) de gelatina sabor limón

1 litro de agua

1 1/4 litro de jugo de piña

750 mililitros de jugo de naranja concentrado

2 tazas de azúcar blanca

4 1/2 tazas de agua fría

2 litros de ginger ale Cómo hacerlo 1. Disuelve la gelatina en una olla con 1 litro de agua caliente. Deja que se enfríe. 2. Cuando la gelatina se haya enfriado, vierte dentro de una ponchera grande. Incorpora el jugo de piña, jugo de naranja concentrado, azúar y agua fría. Mezcla bien. Añade el ginger ale justo antes de servir.

