Pay de calabaza con crema Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 El jengibre cristalizado y el coñac hacen de este pay un postre único. Prepáralo durante la temporada de calabaza con puré hecho en casa. Ingredientes 1 base para pay de 23 centímetros

3 huevos

1 taza de crema para batir

1/8 cucharadita de sal

1/2 taza de azúcar blanca 1/2 cucharadita de canela en polvo

1/8 cucharadita de pimienta gorda molida

1 taza de puré de calabaza

2 cucharadas de jengibre cristalizado, picado

1/4 de taza de coñac Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 190° centígrados (375° F). 2. Bate ligeramente los huevos en un tazón grande. Agrega la crema, sal, azúcar, canela, pimienta gorda y puré de calabaza. Mezcla bien, luego envuelve el jengibre y el coñac. Vierte la mezcla sobre la base del pay en el molde. 3. Hornea durante 30 minutos o hasta que pase la prueba del palillo. La natilla estará un poco gelatinosa. Sirve tibio o a temperatura ambiente. Si lo deseas, adorna con crema batida.

