Cerezas cubiertas de chocolate Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 50 Las cerezas se cubren primero en una mezcla de mantequilla, leche condensada y azúcar glass; luego se sumergen dentro de chocolate derretido caliente. Ingredientes 1/2 taza de mantequilla derretida

1/3 taza de jarabe de maíz

1 lata (397 gramos) de leche condensada

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 kilo 360 gramos de azúcar glass

850 gramos de ceresas maraschino, escurridas

2 tazas de chispas de chocolate semiamargo

Mezcla mayonesa, jarabe de maíz, leche condensada, vainilla y azúcar en un tazón grande. Amasa y forma bolitas con una cereza en el centro. Las bolitas deben ser del tamaño aproximado de una nuez. Colócalas dentro del congelador para que se enfríen. 2. Derrite el chocolate a baño María junto con la manteca vegetal. Sumerge las bolitas frías en el chocolate y déjalas enfriar sobre papel encerado.

