Caramelo de mantequilla Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 48 Este es el caramelo de mantequilla más fácil y más sabroso que he hecho. Todo el que lo prueba quiere esta receta. Ingredientes 450 gramos de mantequilla

1 taza de azúcar blanca

1 taza de azúcar morena

1 taza de nueces picadas

1. Coloca la mantequilla, azúcar blanca y azúcar morena en un cazo de cobre o hierro fundido. Cocina a fuego medio, moviendo constantemente, hasta que empiece a hervir. Deja que alcance los 150° centígrados y retira del fuego. 2. Coiloca las nueces y el chocolate dentro de un molde de 23×33 centímetros. Vierte la mezcla caliente sobre la nuez y el chocolate. Deja que la mezcla se enfríe y rompe en pedazos antes de servir.

