Galletas de azúcar del abuelo Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 30 Una receta fácil para preparar galletas de azúcar deliciosas. Para hacer la leche agria, agrega 1 cucharadita de vinagre a la leche y deja reposar por 5 minutos. Ingredientes 6 tazas de harina de trigo

1 cucharada de polvo para hornear

1 cucharadita de nuez moscada

1 pizca de sal

2 1/2 tazas de azúcar blanca 1 1/2 tazas de manteca vegetal

1 cucharadita de bicarbonato

1 taza de leche agria

3 huevos, batidos

1 cucharadita de extracto de vainilla Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175° centígrados (350° F). Cubre un par de charolas para hornear con papel encerado. 2. Cierne juntos la harina, polvo para hornear, nuez moscada, sal y azúcar dentro de un tazón mediano. Incorpora la manteca para hornear y mezcla con un tenedor hasta que se formen boronas. Agrega el bicarbonato, leche agria, huevos y vainilla, mezcla un poco y añade más harina hasta obtener una masa manejable. 3. Extiende la masa con el rodillo sobre una superficie plana y enharinada hasta que tenga un grosor de poco menos de 3/4 de centímetro. Corta con cortador de galletas de la forma deseada. Coloca las galletas sobre las charolas, separadas entre sí por más de 2 centímetros. 4. Hornea de 8 a 10 minutos en el horno precalentado. Retira y deja enfriar sobre las mismas charolas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.