Pepitas tostadas Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Una receta facilísima para tostar las semillas de calabaza frescas. Una botana fácil y sabrosa para disfrutar entre comidas. Ingredientes 1 1/2 tazas de semillas de calabaza crudas

2 cucharaditas de mantequilla, derretida

1 pizca de sal Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 150° centígrados (300° F). 2. Revuelve las semillas de calabaza con la mantequilla derretida y la sal. Distribuye las semillas, sin encimar, en una charola para hornear y hornea durante 45 minutos o hasta que estén ligeramente doradas. Mueve de vez en cuando. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.