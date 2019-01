Galletas de calabaza y chocolate Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 48 Una receta ideal para cuando no tienes huevos en la casa y tienes que preparar galletas. Es una mezcla de puré de calabaza, chispas de chocolate y un toque de canela. Ingredientes 2 tazas de azúcar blanca

1 taza de manteca vegetal

425 gramos de puré de calabaza

2 cucharaditas de extracto de vainilla

4 tazas de harina de trigo

2 cucharaditas de bicarbonato

2 cucharaditas de canela en polvo

340 gramos de chispas de chocolate semiamargo Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 190° centígrados (375° F). 2. Bate juntos el azúcar, manteca vegetal, puré de calabaza y vainilla. Mezcla hasta que quede bien esponjada. 3. Mezcla la harina, bicarbonato y canela. Incorpora a la mezcla anterior. Bate hasta que quede bien mezclado. Envuelve las chispas de chocolate. 4. Coloca cucharadas de la mezcla sobre una charola para hornear sin engrasar. Hornea entre 12 y 15 minutos o hasta que se hayan dorado ligeramente. Saca las galletas de horno y ponlas a enfriar en una rejilla de alambre.

