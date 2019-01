Galletas para Halloween Tiempo Total 8 H 32 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 24 Prepara estas galletas y decóralas como si fueran caras, dándoles ojos, nariz, boca y cabello con nueces, pasas y/o dulces. Ingredientes 1 1/2 tazas de harina

1/2 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de bicarbonato

1/2 taza de crema de cacahuate

1 taza de azúcar morena

1 huevo

1 cucharadita de extracto de vainilla Cómo hacerlo 1. Cierne la harina con la sal y el bicarbonato. 2. Aparte, acrema la mantequilla con el azúcar hasta que quede bien esponjada. Sin dejar de batir, incorpora el huevo y la vainilla. 3. Envuelve la mezcla de harina con una espátula, moviendo hasta incorporar. Forma rollos de masa de aproximadamente 9 centímetros de diámetro, envuélvelos en papel encerado y refrigéralos durante toda la noche o hasta que estén firmes. 4. Corta los rollos en rebanadas de 1/2 centímetro de grosor y forma caras utilizando cacahuates, uvas pasas o mini kisses de chocolate, o dulces rojos para los ojos, nariz y boca. Utiliza coco rallado con colorante o chispas de chocolate para el cabello. 5. Colócalas en charolas para hornear sin engrasar, separadas entre sí. Hornea a 190° centírgados (375° F) durante 12 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.