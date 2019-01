Pastel telaraña de chocolate Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 35 Min Porciones 12 Pastel de chocolate relleno de betún de chocolate y con un diseño de telaraña. Perfecto para tu fiesta de Halloween. Ingredientes Pastel 1 1/3 tazas de harina de trigo

2 cucharaditas de polvo para hornear

1 cucharadita de sal

1/4 cucharadita de bicarbonato

1 1/2 tazas de azúcar blanca

1/2 taza de manteca vegetal

1 1/4 tazas de leche evaporada

2 huevos

60 gramos de chocolate amargo para repostería, derretido Relleno 1 1/3 tazas manteca vegetal

1 1/3 tazas de azúcar blanca

3/4 taza de leche evaporada

2 cucharaditas de extracto de vainilla

1. Precalienta el horno a 175° centígrados (350° F). Engrasa dos moldes para hornear redondos de 23 centímetros de diámetro. 2. Cierne juntos harina, polvo para hornear, sal, bicarbonato y 1 1/2 tazas de azúcar en un tazón grande. Agrega 1/2 taza de manteca vegetal y 1 1/4 tazas de leche evaporada. Bate a velocidad media con batidora eléctrica durante 2 minutos. Sin dejar de batir, incorpora los huevos y bate durante 2 minutos más. Divide la pasta entre los dos moldes. Vierte sobre cada pastel 30 gramos de chocolate derretido en forma de espiral y utiliza un cuchillo para darle al chocolate la forma de una telaraña. 3. Hornea entre 30 y 40 minutos o hasta que al insertar un palillo en centro éste salga limpio. Retira los pasteles del horno y deja que se enfríen dentro del molde por 10 minutos luego desmóldalos para que se enfríen completamente. Pastel: 5. Coloca 60 gramos de chocolate amargo derretido, 1 1/3 tazas de manteca vegetal, 1 taza de azúcar blanca, 3/4 taza de leche evaporada y vainilla en un tazón. Bate con la batidora eléctrica hasta tener una mezcla suave y homogénea. Relleno: 7. Corta cada pastel fío a la mitad, en forma horizontal. Unta 1/4 de relleno entre cada capa del pastel, formando un pastel de 4 capas con el diseño de telaraña encima. Cubre las orillas del pastel con el relleno restante. Montaje:

