Hamburguesas con tequila y limón Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 El tequila y el jugo de limón le dan a estas hamburguesas un aire mexicano que le encantará a tu familia y amigos. Ingredientes 1 kilo de carne molida de res

1/4 de taza de salsa para carne (steak sauce)

1/4 de taza de salsa inglesa

2 cucharadas de sazonador de carne en polvo

2 cucharadas de tequila

2 cucharadas de jugo de limón

1. Precalienta la parrilla y engrásala ligeramente. 2. Mezcla la carne molida con la salsa de carne, salsa inglesa, sazonador de carne, tequila, jugo de limón y ralladura de limón en un tazón grande hasta obtener una mezcla homogénea. Forma 8 hamburguesas. 3. Cocina las hamburguesas a fuego alto hasta obtener el término deseado, entre 7 y 10 minutos por cada lado para que queden bien cocidas.

