Pacholas guanajuatenses Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Carne molida de res con chile ancho, pan y especias. Las pacholas se forman en el metate y se sirven con papas fritas. Una receta originaria de Guanajuato. Ingredientes 6 chiles anchos, sin semillas

2 bolillos, en trozos chicos

1 taza de leche

1 kilo de carne molida de res

1/2 cucharadita de canela en polvo 1/4 de cucharadita de clavo en polvo

1/2 cucharadita de orégano seco molido

Sal, al gusto

1. Remoja los chiles en agua hirviendo hasta que queden bien suaves, aproximadamente 30 minutos. Mientras, remoja los bolillos en la leche. 2. Coloca la carne en un tazón. Escurre los chiles y licúalos junto con la canela, clavo y oréganol hasta lograr una pasta homogénea. Vierte sobre la carne y sazona con sal. 3. Retira los bolillos de la leche y exprímelos bien. Agrégalos al tazón con la carne y mezcla todo perfectamente formando una bola. 4. Coloca la carne sobre el metate y forma pacholas delgadas moliendo aún más la carne con ayuda de la mano del metate . 5. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio-alto y fríe las pacholas hasta que se hayan dorado. Escurre el exceso de grasa con toallas de papel y sirve con papas fritas caseras.

