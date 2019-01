Licuado de piña y apio Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 1 Empieza el día con un licuado verde y saludable que te mantendrá satisfecho durante varias horas. Si lo deseas, utiliza espinacas en lugar de apio. Ingredientes 1/2 taza de agua

1/2 taza de hielo triturado

1 rebanada de piña, en trozos

1 vara de apio

2 cucharadas de amaranto

4 cucharadas de proteína en polvo (natural o sabor vainilla) Cómo hacerlo 1. Licúa los primeros 5 ingredientes hasta que la piña y el apio se hayan molido. Sin dejar de licuar, agrega poco a poco la proteína en polvo. Sigue licuando hasta que quede bien suave, como smoothie. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.