Limonada de fresa mágica Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Fresas frescas y jugo de limón con azúcar y hielo. Deliciosa, dulce y fresca, ideal para un día de mucho calor. Ingredientes 2 tazas de fresas limpias

1 taza de jugo de limón (4 limones grandes)

3/4 de taza de azúcar, o al gusto

Hielo, al gusto

Fesas para decorar (opcional) Cómo hacerlo 1. Licúa las fresas hasta hacerlas puré. Agrega azúcar, limón y hielo, y licúa de nuevo hasta tener una consistencia homogénea. 2. Sirve y, si lo deseas, decora con fresas. ¡Disfruta!

