Mermelada de chabacano Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 1 Una receta fácil para una mermelada casera de chabacano o durazno. Si no puedes conseguir la hierba luisa utiliza ramas de té de limón. Ingredientes 2 kilos de chabacanos, partidos a la mitad y sin hueso

3 tazas de azúcar

Ramas de hierba luisa o té de limón

2 limones amarillos, su jugo Cómo hacerlo 1. Coloca todos los ingredientes en una cazuela de cobre. Machaca la fruta con el machacador de frijoles o una cuchara de madera. Machaca sólo lo necesario para que el jugo de la fruta moje el azúcar. http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/843d909c-5b49-4d30-9e7f-07753404edb6.jpg00image4488 7. Deja que hierva a fuego alto y después de 5 minutos, retira la espuma de la superficie. Sigue cocinando hasta que esté espesa, entre 30 y 40 minutos. http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/a6ccc9e3-d9dc-4a63-94e3-50cad6149fa4.jpg00image4489 13. Desecha las ramas y pasa la mermelada a frascos esterilizados. Tapa y coloca dentro de un recipiente con agua caliente durante 10 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

