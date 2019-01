Caldo loco huasteco de San Luis Potosí Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 El caldo loco es un caldo originalmente de gallina, puedes sustituir con pollo. El caldo loco lleva una mezcla de verduras y frutas en su preparación y aparece en antiguos recetarios del siglo XVII. Es típico del Estado de San Luis Potosí en México. Yo tengo la receta de mi abuela que era del Estado de San Luis Potosí y también hice una investigación al respecto. Es un tesoro de receta y no quiero que se pierda, por eso la comparto. Ingredientes 1 pollo cocido en caldo

2 cucharadas de caldo de pollo granulado

1 rama de apio

1 trozo de cebolla

2 dientes de ajo

1 hoja de laurel

Aceite para freír, el necesario

2 cebollas chicas rebanadas

2 dientes de ajo picados

5 pimientas negras

1 rajita de canela 2 clavos de olor

4 chiles serranos o

2 chiles jalapeños sin semillas

1/2 cucharadita de cominos

2 calabacitas

2 zanahorias

1 chayote

2 papas cortadas en 4 con todo y cáscara

2 manzanas sin semillas, cortadas en cubos grandes con todo y cáscara

1 plátano macho cortado en rodajas gruesas con piel

1 plátano macho cortado en rodajas gruesas con piel

4 rebanadas de piña en cubos gruesos Cómo hacerlo 1. Cuece el pollo con suficiente agua, el Knorr Suiza, un trozo de cebolla, 3 dientes de ajo, una hojita de laurel y una rama de apio, cuidando que no quede muy cocido, recuerda que falta cocer las verduras y frutas junto con el pollo. Saca el pollo del caldo y cuela el caldo, o sácale los aromáticos. Coloca el caldo y el pollo en una cazuela (o en la misma) y ponlo a hervir mansamente, listo para agregar los demás ingredientes 7. Calienta la manteca o aceite y fríe la cebolla rebanada, los ajos, los chiles si los quieres, y las especias (la cantidad de especias es al gusto). 13. Pasa todo a la licuadora con una taza de caldo y muele muy bien. 19. Agrega el recaudo a la olla del caldo que estará hirviendo a fuego bajo y añade las verduras y frutas también. Deja hervir y saca la espuma que salga. 25. Cuando la papa esté apenas suave y apaga el fuego. Aunque parezca que lo demás esta crudo, créeme, no lo estará. No sobre cocines las verduras. 26. Al momento de servir, ya en los platos cada quien añade azúcar al gusto a su caldo y jugo de limón fresco. 32. Añade las verduras que te gusten: sugiero repollo, garbanzos…

