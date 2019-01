Tejuino con canela Tiempo Total 13 H Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep Porciones 20 El tejuino es una bebida de maíz típica del occidente de México. Se elabora con maíz pozolero molido y se sirve con limón, sal o nieve de limón. Esta versión se prepara con canela. Es una bebida tradicional, nutritiva y refrescante. Ingredientes ½ kilo de maíz seco

9 litros de agua

2 rajas grandes de canela

1 1/4 kilos de piloncillo oscuro

1 cucharadita de bicarbonato de sodio Para servir Hielo picado

Sal de grano, al gusto

1 1/2 kilos de limones

Nieve de limón (opcional) Cómo hacerlo 1. Coloca el maíz en un recipiente grande y cúbrelo con agua. Tapa con un manto de cielo o servilleta de tela delgada y deja reposar durante 3 1/2 días, sin cambiar el agua, para que se fermente. 2. Enjuaga muy bien el maíz fermentado con agua fría, escúrrelo y muélelo en un molino de mano o procesador de alimentos hasta que tenga consistencia de harina martajada. 3. Remoja el maíz molido en un recipiente con 2 litros de agua. 4. Coloca 5 litros de agua, canela y piloncillo en una olla grande de por lo menos 10 litros de capacidad y hierve hasta que se haya disuelto el piloncillo. 5. Cuela el maíz y agrégalo a la olla. Deja hervir durante 30 minutos, sin dejar de mover para que no se pegue. Apaga, deja enfriar y refrigera durante toda la noche. 6. Sirve con hielo, sal, jugo de limón al gusto y, si lo deseas, agrega una bola de nieve de limón. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

