Pan alemán arenoso (Sandtorte) Tiempo Total 2 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Un pan originario de Alemania que se hornea cubierto de una mezcla "arenosa" de harina, azúcar y mantequilla. Perfecto como postre o para desayunar, acompañado de café, leche o chocolate caliente. Ingredientes 250 gramos de harina

1 cucharadita de levadura en polvo

6 cucharadas de azúcar

1/2 cucharadita de sal de mesa

1 taza de leche a temperatura ambiente

1 o 2 huevos a temperatura ambiente 75 gramos mantequilla, derretida y fría

60 gramos de harina

60 gramos de azúcar

50 gramos mantequilla

Vierte esta pasta en el molde y deja reposar durante 30 minutos, hasta que doble su tamaño. 4. Mientras, mezcla con los dedos la harina, azúcar y mantequilla. Agrega las almendras si así lo deseas. Vierte sobre la masa después de los 30 minutos y deja reposar nuevamente entre 15 y 30 minutos. 5. Hornea durante aproximadamente1 hora o hasta que al introducir un palillo éste salga limpio. Retira del horno, deja enfriar durante 10 minutos y desmolda.

