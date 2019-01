Filete con champiñones Tiempo Total 1 H 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Filetes de res en una salsa tipo gravy de champiñones con vino tinto. ¡Tan suaves que se derriten en tu boca! Acompaña con verduras salteadas o puré de papa. Ingredientes 1 kilo de filetes de res

1 litro de agua

2 o 3 hojas de laurel

2 ramitas de tomillo fresco (o ½ cucharadita de tomillo seco)

2 cucharadas de vinagre de manzana o blanco

Sal y pimienta, al gusto 3 cucharadas de mantequilla

3 dientes de ajo, partidos en mitades

3 cucharadas de harina

¼ de kilo de champiñones frescos, rebanados

½ taza de vino tinto o jerez Cómo hacerlo 1. Coloca filete en un recipiente hondo. Cúbrelo el agua y agrega el laurel, tomillo, vinagre, sal y pimienta. Deja reposar de 1 a 2 horas dentro del refrigerador. 2. Calienta la mantequilla en una cacerola grande a fuego medio y sofríe el ajo hasta que empiece a dorarse. Retira los filetes del refrigerador, escúrrelos y reserva la marinada. Colócalos en el sartén con la mantequilla y el ajo, dóralos ligeramente por ambos lados, luego vierte encima la marinada. Tapa la cacerola y cuece a fuego medio hasta que estén suaves. 3. Mientras, dora la mantequilla en seco dentro en un sartén pequeño a fuego medio-alto. Reserva. 4. Cuando los filetes se hayan cocido, retíralos de la cacerola y deja el líquido sobre el fuego. Añade la harina dorada, champiñones y vino tinto; mueve hasta desbaratar los grumos y obtener una salsa espesa. 5. Rebana los filetes fríos, regrésalos a la salsa de champiñones y cocina durante 5 o 10 minutos más.

