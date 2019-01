Birria de cerdo con té de limón Tiempo Total 1 H 55 Min Tiempo Activo 1 H 45 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Birria casera de cerdo en salsa de chile ancho y con un toque de té de limón. Sírvela con cebolla picada, unas gotas de limón, salsa picante y tortillas de maíz. Ingredientes 3 cucharadas de aceite de maíz

1 1/2 kilos de carne de cerdo, en trozos medianos

5 cucharadas de chile ancho en polvo

4 clavos de olor

4 pimientas gordas

3 ramas de té de limón frescas (o 1 ½ secas)

1 1/2 litros de agua

Sal, al gusto

700 gramos de jitomate Para servir 200 gramos de cebolla, picada finamente

Limones, el jugo

Salsa picante embotellada

1. Calienta el aceite en un sartén y fríe los trozos de carne hasta que se hayan dorado. Agrega el chile en polvo y fríe por 2 minutos más. 2. Agrega los clavos, pimienta, ramas de té de limón, agua y sal. Mezcla, tapa y cuece durante 90 minutos. 3. Mientras, cuece los jitomates hasta que estén suaves, pélalos y licúalos hasta obtener un puré. Vierte sobre la carne cocida y deja hervir durante 5 minutos más.

