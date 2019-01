Gorditas de frijol Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 35 Min Porciones 10 La masa de estas gorditas lleva frijol, queso y chile chipotle. Nada como unas sabrosas gorditas para alegrar cualquier celebración. Estas llevan frijol, queso y un poco de chipotle. Ingredientes 300 gramos de masa de maíz

50 gramos de queso añejo, rallado

3 chiles chipotles adobados, picados

1 taza de frijoles negros, refritos

Aceite, para freír

1 taza de crema ligera

Salsa verde o roja, al gusto Cómo hacerlo 1. Mezcla la masa de maíz con el queso, chiles y frijoles. Amasa hasta que los ingredientes se incorporen perfectamente. 2. Forma bolitas de masa y extiéndelas para hacer gorditas de aproximadamente 7 centímetros de diámetro. 3. Fríelas en un sartén con aceite bien caliente. 4. Para servir, baña con crema y salsa al gusto. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

