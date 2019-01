Pescado en pasilla y jitomate Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 40 Min Porciones 6 Filetes de pescado ahogados en una salsa de jitomate y chile pasilla. Acompaña con arroz blanco y verduras al vapor o ensalada fresca. Ingredientes 6 chiles pasilla

6 jitomates, asados

2 dientes de ajo

1 cucharada de aceite

Sal y pimienta, al gusto

6 filetes de pescado

Tuesta los chiles en un comal o sartén a fuego suave, desvénalos y remójalos en agua caliente hasta que se suavicen, aproximadamente 30 minutos. 2. Mientras, asa los jitomates a fuego medio, volteando de vez en cuando, hasta que su piel esté un poco quemada y la pulpa se haya ablandado. Pela los jitomates y licúalos junto con los chiles remojados y el ajo hasta obtener una salsa homogénea. 3. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio-bajo y fríe la salsa anterior durante unos minutos, hasta que se haya reducido un poco. Sazona con sal y pimienta y agrega el pescado y el agua. Tapa y cocina hasta que el pescado se haya cocido y pueda desmenuzarse fácilmente con un tenedor, aproximadamente 15 minutos.

