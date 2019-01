Chuletas ahumadas con piña y durazno Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Chuletas ahumadas flameadas con ron y servidas con piña, durazno y cerezas. El sabor salado de las chuletas contrasta maravillosamente con el sabor dulce de las frutas. Ingredientes 1 barrita (90 gramos) de mantequilla

6 chuletas de cerdo ahumadas

1/4 taza de ron

7 cucharadas de salsa inglesa

1 cucharada de azúcar mascabado

2 clavos de olor 1 pizca de canela

1 taza de vinagre

1 taza de almíbar de piña

2 rebanadas de piña en almíbar, escurridas

6 mitades de durazno en almíbar, escurridos

6 cerezas Cómo hacerlo 1. Reserva 1 cucharada de mantequilla y calienta el resto en un sartén grande a fuego medio. Añade las chuletas y deja que se frían, volteando un par de veces, hasta que se hayan dorado uniformemente. Apaga, añade el ron y, CON MUCHO CUIDADO, flamea las chuletas utilizando un cerillo. 2. Cuando se apague la flama, agrega la salsa inglesa, azúcar, clavos, canela, vinagre y almíbar de piña. Cocina a fuego suave hasta que el líquido se haya consumido un poco. 3. Mientras, derrite 1 cucharada de mantequilla en otro sartén a fuego medio y sofríe las rebanadas de piñas y las mitades de durazno hasta que estén suaves. Corta cada rebanada de piña en 3 trozos. 4. Para servir, coloca una chuleta en cada plato y adorna con 1 trozo de piña, 1 mitad de durazno y 1 cereza.

