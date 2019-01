Besitos de nuez Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 50 Bolitas de dulce hechas con una mezcla de leche condensada, nuez, azúcar glass y un toque de ron y licor de naranja. Estos dulces no necesitas cocinarse ni en la estufa ni en el horno. Ingredientes 1 lata (397 gramos) de leche condensada

350 gramos de nuez, molida

1 1/2 kilos de azúcar glass

Canela molida, al gusto

Ron añejo, al gusto

1/2 taza de licor de naranja (opcional)

1. Mezcla la leche condensada, nuez molida, azúcar glass y canela en un tazón amplio. Añade el ron y el licor de naranja. Si necesitas espesar la masa, agrega más azúcar. 2. Forma con las manos bolitas del tamaño de una canica y espolvoréalas con grageas. 3. Coloca los dulces en capacillos de papel chicos o envuélvelos en papel de china o celofán.

