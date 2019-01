Betún de cocoa Tiempo Total 8 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 8 Min Porciones 8 Betún de cocoa con café, vainilla y un toque de brandy o ron. Usa este betún fácil y sabroso para decorar tu pastel favorito. Ingredientes 250 gramos de azúcar glass

50 gramos de cocoa

4 cucharadas de mantequilla

4 cucharadas de café caliente

1 cucharadita de extracto de vainilla

Brandy o ron, al gusto Cómo hacerlo 1. Cierne el azúcar glass y la cocoa. 2. Bate la mantequilla en un tazón mediano hasta acremarla. Sin dejar de batir, agrega el azúcar glass y cocoa. Incorpora el café para suavizar la mezcla, luego la vainilla y el ron. 3. Si el betún te queda demasiado suave, puedes agregar más azúcar glass cernida hasta obtener una consistencia untable. 4. Utiliza este betún inmediatamente porque se endurece una vez frío.

