Mitades de nueces garapiñadas Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 24 Mitades de nueces cubiertas en un caramelo con canela que se endurece dándoles una textura crujiente. Ideales para cierto tipo de ensaladas o simplemente como dulce. Utiliza este mismo método para garapiñar cacahuates o almendras. Ingredientes 1/2 kilo de azúcar estándar

1/4 taza de agua

Canela en polvo, al gusto

Coloca el azúcar y 1/4 de taza de agua en un cazo mediano (preferentemente de cobre). Hierve a fuego medio hasta que tenga la consistencia de un caramelo espeso. Agrega la canela, mezcla y retira del fuego. Permite que se entibie. 2. Añade las nueces al caramelo tibio, moviendo con cuidado y asegurándote de cubrir las nueces completamente. 3. Extiende las nueces garapiñadas sobre papel encerado, separadas entre sí. Permite que se enfríen completamente antes de usar o almacenar.

