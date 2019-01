Flan de coco rallado Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 La receta tradicional del flan, pero con coco como ingrediente extra que le dará a tu postre una textura y sabor más atractivos. Ingredientes 1 1/2 litros de leche

1 pizca de bicarbonato de sodio

250 gramos de azúcar

6 huevos

2 cucharadas de fécula de maíz

1 1/2 tazas de coco, rallado

1. Precalienta el horno a 180 °C. 2. Hierve la leche, bicarbonato y 250 gramos de azúcar en una olla grande a fuego suave durante aproximadamente 10 minutos. Retira del fuego, deja enfriar y divide en dos. 3. Mezcla los huevos con la mitad de la leche y disuelve la fécula de maíz con la otra mitad. Incorpora ambas mezclas, cuela y agrega agrega el coco rallado. Mezcla bien. 4. Calienta 4 cucharadas de azúcar en una cacerola chica a fuego medio, moviendo de vez en cuando, hasta que se derrita y tome un color dorado. Vierte este caramelo dentro de una flanera, moviéndola para cubrir el fondo y las paredes de la misma. Deja que repose unos minutos para que se endurezca un poco y vierte encima la mezcla del flan. 5. Coloca la flanera dentro un molde para hornear más grande y vierte dentro del molde suficiente agua hirviendo como para cubrir la mitad del molde del flan. Mete al horno y hornea a baño María hasta que el flan se haya cuajado, aproximadamente 1 hora. 6. Desmolda el flan antes de que se enfríe.

