Galletas saladas Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 36 Galletas saladas para servir con paté, dips o cualquier cosa que se te ocurra a la hora de la botana. Puedes agregar el queso parmesano a la masa o simplemente espolvorearlo sobre las galletas antes de hornearlas. Ingredientes 500 gramos de harina

4 cucharaditas de polvo para hornear

125 gramos de mantequilla o manteca vegetal

¼ litro de leche

1 cucharada de sal

1 huevo, batido ligeramente

1/2 taza de queso parmesano en polvo (opcional) Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 170 °C. Engrasa y enharina un par de charolas para hornear. 2. Cierne la harina y polvo para hornear dentro de un tazón grande. Forma un pozo y agrega la mantequilla en el centro. Aparte, disuelve la sal en la leche y vierte sobre la mantequilla. Amasa todo hasta obtener una pasta homogénea. 3. Extiende la masa con un rodillo sobre una superficie plana y enharinada. Corta las galletas con un vaso o cortadores de galletas. 4. Coloca las galletas en las charolas, separadas entre sí, y barnízalas con el huevo. Si lo deseas, espolvorea encima queso parmesano. 5. Hornea las galletas hasta que se hayan dorado ligeramente, aproximadamente 20 minutos.

