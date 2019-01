Galletas suaves de fécula de maíz Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 36 Estas galletas se pereparan con fécula de maíz en lugar de harina. Si lo deseas, puedes agregar sabor a tu gusto: vainilla, ralladura de naranja o limón. Ingredientes 250 gramos de mantequilla

500 gramos de fécula de maíz

1 cucharada de polvo para hornear

250 gramos de azúcar

3 huevos

Harina de trigo, la necesaria Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 °C. Engrasa y enharina un par de charolas para hornear. 2. Cierne la fécula de maíz y polvo para hornear en un recipiente. 3. Bate la mantequilla en un tazón amplio hasta acremar. Sin dejar de batir, la mezcla anterior, luego el azúcar y huevos. Añade un poco de harina de trigo, solo la suficiente como para obtener una masa manejable. 4. Forma bolitas de masa del tamaño de una nuez y colócalas en las charonas, separadas entre sí, durante 20 minutos aproximadamente o hasta que estén doradas y firmes.

