Pastel de chocolate y manzana Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 24 Pastel de chocolate y manzana bañado en un jarabe con ron y cubierto con un betún de chocolate con un toque de ron. Ingredientes Jarabe 2 tazas de harina

1 1/2 cucharaditas de polvo para hornear

200 gramos de mantequilla

2 huevos enteros

2 yemas de huevo

2/3 taza de cocoa

1 1/3 tazas de azúcar

1/2 cucharadita de sal

2/3 taza de refresco de cola

2/3 taza de jocoque

1/2 taza de nuez, picada en grueso y enharinada

2 manzanas, peladas y rebanadas delgadas

1/2 taza de agua

Azúcar, al gusto

Brandy o ron, al gusto Betún 200 gramos de mantequilla

2 1/2 tazas de azúcar glass

1/2 taza de leche evaporada

1 taza de cocoa

1 huevo, opcional

1 cucharadita de extracto de vainilla

Brandy o ron, al gusto Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa y enharina un molde. 2. Cierne la harina y polvo para hornear en un tazón. 3. En otro tazón, bate la mantequilla hasta acremar. Sin dejar de batir, agrega los huevos y las yemas uno por uno. Poco a poco incorpora la harina, cocoa, azúcar y sal, alternando con el refresco de cola y jocoque. 4. Vierte la masa en el molde. Espolvorea la nuez picada y enharinada y coloca las rebanadas de manzana. 5. Hornea entre 30 y 45 minutos o hasta que al introducir un palillo, este salga limpio. Prepara el jarabe mientras horneas el pastel. 6. Retira del horno y permite que se entibie antes de desmoldar. 7. Calienta agua y azúcar en una olla chica hasta que la hasta que haya adquirido la consistencia de miel, aproximadamente 6 minutos. Retira del fuego y añade brandy o ron. Vierte sobre el pastel tibio en cuando lo hayas desmoldado. Jarabe: 9. Bate la mantequilla hasta acremar en un tazón mediano. Sin dejar de batir, agrega poco a poco el azúcar, leche, cocoa y huevo hasta que tenga una consistencia untable. Incorpora la vainilla y ron. Embetuna el pastel ya frío. Betún:

