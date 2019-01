Pollo a la jardinera en la olla de presión Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 Un pollo nutritivo gracias a la variedad de verduras. Sirve con arroz blanco o con frijoles para tener una comida completa. Ingredientes 2 cucharadas de aceite

1 pollo, en piezas

2 zanahorias, peladas y cortadas en trozos grandes

2 calabacitas, cortadas en trozos grandes

2 papas, peladas y cortadas en trozos grandes

10 ejotes, limpios y cortados por mitad

½ taza de chícharos 2 jitomates medianos, en trozos

1 cebolla, en trozos medianos

1 taza de puré de jitomate

2 cucharadas de consomé de pollo en polvo

1 pizca de orégano

1 pizca de ajo en polvo

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Coloca el aceite en la olla de presión. Agrega el pollo, zanahorias, calabacitas, papas, ejotes, chícharos, jitomates y cebolla. 2. Vierte encima el puré de jitomate y espolvorea el consomé, orégano, ajo y sal. Tapa la olla de presión. Cuece por 20 minutos a partir de que suene la válvula. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.